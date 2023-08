Der Pralinen-Frieden

Ich fuhr nach Gent, ich fuhr nach Brügge. Seit Jahren wollten wir die großartig erhaltenen mittelalterlichen Städte sehen, ­ihren vergangenen und gegenwärtigen Reichtum, Die Anbetung des Lamm Gottes der Gebrüder van Eyck in der Genter Kathedrale, die Brügger Madonna von Michelangelo, den Marktplatz der Stadt und den alles überragenden Belfried, den Turm. Wer Martin McDonaghs großartigen Film Brügge sehen … und sterben? mit Colin Farrell und Brendan Gleeson gesehen hat, kennt ihn. Wir wollten die Kirchen, die Häuser, die Plätze besuchen, in und auf denen man von der ­Geschichte unseres Kontinents erfährt: Europa, das hier in der Gegend regiert wird, von Belgien aus und dessen Hauptstadt Brüssel. Aber wir waren nicht die Einzigen.