Wie man auch heute Optimist werden kann

Jemand fragt mich, ob ich Optimist sei. Ich denke nach. Mir fällt ein, dass heute aus verschiedenen Gründen ein schöner Tag ist. Aber den ganzen gestrigen Tag über dachte ich, morgen (also heute) werde gewiss ein schlechter Tag werden. Welchen Sinn hatte es also, gestern so pessimistisch gewesen zu sein? Wäre ich Optimist gewesen und hätte für heute einen schönen Tag erwartet (wie es ja gekommen ist), wäre es gestern auch schön gewesen und kein von düsteren Erwartungen umwölkter Tag. Und