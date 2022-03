Ausgeträumt

Kürzlich las ich, Eva Högl, die Wehrbeauftragte des Bundestages, habe bemängelt, in Litauen stationierten deutschen Soldaten fehle es an warmer Unterwäsche. Ich kramte kurz herum und fand einen Zeitungsartikel von 2009, in dem es hieß, Bundeswehrsoldaten in Afghanistan müssten Unterhemden aus den Sechzigerjahren auftragen, auch betagte Unterhosen aus »Wirkplüsch«.

Das wird jetzt bestimmt anders. Für hundert Milliarden Euro, die der Landesverteidigung zusätzlich zur Verfügung stehen, werden sich neue Wäsche-Sätze anschaffen lassen, das glaube ich fest. Allerdings frage ich mich: