Unbewusste Brummfurcht

Es begab sich kürzlich, dass ich morgens – obwohl ich acht Stunden geschlafen hatte – stets müde war, wogegen ich mit Kaffee ankämpfte, jedoch: Bisweilen schlief ich um elf Uhr vormittags im Bürosessel wieder ein. Auch beschwerte sich Paola, meine Frau, ich würde schnarchen. Ich schleppte mich zum Kardiologen, der mir eine Apparatur überreichte, mit der man die Qualität meines Schlafes unter­suchen konnte. Und siehe: Ich schlief gut. Aber mitten in der Nacht gebe es zwei Stunden, so der Herzarzt,