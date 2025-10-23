Es begab sich kürzlich, dass ich morgens – obwohl ich acht Stunden geschlafen hatte – stets müde war, wogegen ich mit Kaffee ankämpfte, jedoch: Bisweilen schlief ich um elf Uhr vormittags im Bürosessel wieder ein. Auch beschwerte sich Paola, meine Frau, ich würde schnarchen. Ich schleppte mich zum Kardiologen, der mir eine Apparatur überreichte, mit der man die Qualität meines Schlafes untersuchen konnte. Und siehe: Ich schlief gut. Aber mitten in der Nacht gebe es zwei Stunden, so der Herzarzt,
Unbewusste Brummfurcht
Weil unser Kolumnist neuerdings schnarcht, beschäftigt er sich intensiv mit Nasenspreizern, Mundhofvorplatten und Antischnarchkissen. Ob’s was gebracht hat?