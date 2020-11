Hinter unseren Gärten am Berliner Stadtrand wuchs ab Sommer 1961 eine kahle Wand, da war ich zehn. Schilder warnten davor, ihr näher zu kommen. Lebensgefahr. Da stand aber nicht, was sie uns zu sagen hatte, uns Nachkriegsbengels. Ich empfand sie als Zeichen einer Bestrafung. Wuchs ich in einem großen Erziehungsheim auf? Wofür wurden wir bestraft? Stand da ein ­Menetekel? Waren wir gewogen und zu leicht befunden? Wer denn wir?

Männer haben die Wand gebaut, vorwiegend Männer haben versucht, sie zu überwinden und wurden von Männern daran gehindert. Die Männer, die sie zu bewachen hatten, zogen an unserem Haus vorüber. In Uniform, im Gleichschritt, aber sie wirkten nicht mehr ganz so schicksalsschwer, so bitterernst wie ihre Väter und Großväter in der Wehrmacht. »Hätte nie gedacht, dass ich über eine Marschkolonne auch lächeln kann«, sagte meine Mutter. »Das sind doch Schlappschwänze«, sagte mein Vater. Ich verstand so ungefähr, was sie meinten, und fragte mich: Was für eine Art von Mann soll aus mir werden? Kann es auch entlastend sein, wenn man für zu leicht befunden wird?

Die Wand hieß in der Schule »Antifaschuwa«, was eine offenbare Lüge war, jeder Schüler wusste das aus eigener Erfahrung. Der Schutzwall richtete sich nach innen, nicht nach außen. Wir lernten, offensichtlichen Lügen nicht zu widersprechen. Das fühlte sich weder feig noch heroisch an. Das war so dazwischen und sehr zeitgemäß. Angemessen unserer Art von Männlichkeit, die wir Bengels gerade erst für uns erfanden und uns von den Erwachsenen abzuschauen suchten. Wir gruben Munition aus, die seit den Kämpfen um Berlin in unseren Wäldern herumlag, probierten sie aus, ein Nachbarsjunge verlor dabei seine Hand. In der Schule war nur von einer »Unzeit«, der »Nacht des Faschismus« die Rede. Unsere Lehrer taten so, als läge das weit hinter uns und hätte mit »unserer neuen Zeit« nichts zu tun. Aber die Hand war ab.

Und hinter unseren Gärten stand diese Wand, ein Lügenständer aus Beton. Unsere Eltern ließ das seltsam gleichgültig, niemand muckte auf, als wüssten sie insgeheim, dass sie, dass wir alle es nicht anders verdient hatten.

Wir Jungs sollten lernen, brav zu sein, friedfertig

Antifaschuwa – das war dreist gelogen. Aber nicht nur. Die Wand gab vor, dem von außen drohenden Neu-Faschismus im anderen Deutschland zu wehren. Sie meinte aber uns Insassen: So hart abgesperrt werden sollten die deutschen Männer von denen, die sie eben noch gewesen waren, als sie sich in ganz Europa so entfesselt austoben konnten. Abgesperrt von sich selbst. Abgesperrt auch die Frauen von ihrer Bewunderung dafür. Als ich später die hingebungsvoll jubelnden Frauen in Leni Riefenstahls Triumph des Willens sah, fiel mir die vergleichsweise Harmlosigkeit der jubelnden DDR-Frauen auf. Ein Als-ob. Abgesperrt auch von den Genüssen, die der Westen schon wieder gewährte, von dem guten Kaffee und den guten Zigaretten, die mein Vater vor dem August 1961 mit dem Rad und einem kurzen Ausflug über die Grenze besorgen konnte, wenn Besuch kam. Abgesperrt von der Nahtlosigkeit, Bruchlosigkeit, mit der man da drüben glauben konnte, es gehe alles wieder seinen Gang wie vor dem »Untergang«. Bei uns wurde erst einmal gründlich untergegangen, gedarbt und verzichtet, womit nicht nur Konsumgüter, sondern auch Lebenschancen gemeint sind. Wir unterlagen nicht nur den Reparationsforderungen, sondern auch der Kultur jener sowjetischen Siegermacht. Meine Eltern waren in Westberlin groß geworden und lebten jetzt wenige Kilometer von ihren Elternhäusern entfernt in einem Randstück des sowjetischen Großreiches. Es hat lange gedauert, bis sie aufhörten, Westberliner zu sein, und etwas in ihnen anfing, ein DDR-Mensch zu werden. Solcherlei innere Absperrung betraf die Erwachsenen, dafür war die äußere ein Zeichen. Aber für uns Knäblein? Was wollte sie uns bedeuten?

»Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Haus. / Ich binde eine Schürze um und feg die Stube aus.« Wir Jungs sollten lernen, brav zu sein, friedfertig. Manches Männerbild, das wir morgendlich in der Schule sangen, haben wir höhnisch verlacht, wussten aber auch, dass wir so nicht sein durften wie die Westjungs, Cowboys mit Jeans und Lasso. Und es sind ja dann im Westen andere deutsche Nachkriegsmänner herangewachsen als im Osten. Wo bei uns die Macht der Partei waltete und das Prinzip der »organisierten Verantwortungslosigkeit« (so nannte es der DDR-Dissident Rudolf Bahro) massenhaft stressfreie Jobs produzierte, wurden im Westen Heerscharen von »richtigen Männern« gebraucht in der Politik und vor allem der Wirtschaft, Heerscharen von Unternehmern, Verkäufern, Werbemanagern tobten sich da aus im Haifischbecken der freien Konkurrenz. Wie wir vom Hörensagen zu wissen glaubten.

Das Denkmal East Side Gallery in Berlin-Friedrichshain – hier steht tatsächlich das längste noch erhaltene Teilstück der Mauer.

Ostmänner hatten jedenfalls ihre tief verborgenen Instinkte erst wiederzuentdecken, als die Mauer gefallen war. Mir schien das ein Rückfall hinter die Zähmungsversuche, die man im Osten mit uns unternommen hatte. Man? Die Frauen zuvorderst, unsere Frauen, denn die durften das. Wenn wir Männer ehrlich zu uns waren, wussten wir ja, dass uns recht geschah. Dass es so nicht weitergehen konnte mit der gefletschten Männlichkeit. Insgeheim wussten wir, dass wir eigentlich dankbar sein konnten, als »richtige Männer« in diesem anderen Deutschland nicht gebraucht zu werden. Dass mit der Absperrung von uns selbst vieles ungelebt blieb, das unser Leben, unser Land hätte bereichern können – war das ein Kollateralschaden?

Helden sollten wir auch sein, aber neue – keine Kriegshelden

Wenn ich lang auf die Wand hin starrte aus dem Fenster meines Schulkameraden Klaus, der im Grenzgebiet wohnte, konnte ich da nichts erkennen als das, was ich schon wusste: Das Leben ging weiter, auch auf der anderen Seite, im Westen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn da nun Palmen und Zypressen gestanden hätten und ein Meer angebrandet wäre. Eher wunderte mich, dass alles so weiterzugehen schien, vor und hinter ihr. Ein Bauwerk, das so in die Landschaft brüllt, davor und dahinter Menschen, die es nicht zu hören scheinen. Irgendwo musste dies stumme Brüllen seine Spuren hinterlassen. Wenn ich mit Klaus am Fenster stand und auf die Wand starrte, sah er anderes als ich. Er sah wohl, was zu sehen war. Ich suchte Unsichtbares. Wenn ich mit meinem Freund durch die zerbombten Bosch-Werke radelte, war mein Interesse an diesen Resten ein anderes als seines. Er suchte nach etwas Brauchbarem wie Glimmer und Kupferdraht. Ich wollte das nicht mitnehmen, sondern deuten. Was von den unterirdischen Produktionsanlagen zu erkennen war, zeugte von einer ungeheuren Anstrengung. Von Gewalt, von Qualen und Opfern. Heldentum? Da lag mehr Zerborstenes herum als ein paar besonders dicke Betonbrocken.

Helden sollten wir auch sein, aber andere, neue, jedenfalls keine Kriegshelden, sondern Helden des sozialistischen Aufbaus. Pawel Kortschagin war der Held unserer sowjetischen Schullektüre Wie der Stahl gehärtet wurde. Das klang nach Hitlers Forderung an »seine« Jugend, hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder und flink wie Windhunde zu sein. Vieles war der jüngsten Vergangenheit ähnlich, obschon man versuchte, es neu zu benennen. Wir Schüler durften auch zu »den Guten« gehören, denen, die nun statt des nationalen für den weltweiten Sozialismus kämpften, wenn wir nur fleißig lernten und turnten. Aber die Jungen Pioniere waren keine HJ. Hätten es auch nicht sein dürfen, weil sich unsere Eltern ja noch erinnerten an das, wovon man sich im antifaschistischen Staat so entschieden abgrenzen wollte. Wir Jungen wurden nicht zu bissigen Windhunden getrimmt. Wir sangen auch andere Lieder: »Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land …« Und wenn wir sangen: »Auf, auf, zum Kampf, zum Kampf sind wir geboren …«, so war das politische Folklore. Im Fernsehen sieht man oft das Bild vom Spielzeugpanzer im Kindergarten als Symbol unserer soldatischen Erziehung. DDR-Leben war anders, als es in zensierten Dokumenten überliefert ist. Auch unsere Laxheit ist in den offiziellen Medien nicht überliefert, da waren wir Helden der Arbeit.

Nachdem deutsche Männer so viele Grenzen überschritten hatten, gaben uns unsere Lehrer zu verstehen, dass es nicht darum gehe, innere und äußere Grenzen zu überschreiten, Härte gegen Mitschüler, Bissigkeit, Aggression waren verpönt. Raufereien wurden nicht billigend hingenommen, sondern streng bestraft. Der Ehrgeizige kam nicht so weit wie der Mitschwimmer. Die Jungen meines Alters waren insgesamt recht harmlos. Mit einer Ausnahme: Knud, der in den Hofpausen und auf dem Heimweg mit den gleichaltrigen Bengels seine Kräfte maß. Knud war in den Augen meines Vaters ein »richtiger Junge«. Von unseren Lehrern bekam er einen Tadel nach dem anderen und am Jahresende die schlechtesten Verhaltensnoten. Sonst überall Einser. Und im Schwimmbad war er unser Held.

Unsere Harmlosigkeit war nicht fesch, aber passend und wahr

Mit dem Vater war ich oft ganz allein im Schwimmbad, wenn er auch bei schlechtem Wetter seine Abhärtungsübungen mit mir veranstaltete. Zack-zack! Und nicht zum Spaß. Das war ihm bitterernst. Noch eine Runde durch den Regen ums Becken und noch eine. Als wären wir Strafgefangene. Als wären wir mitten im Krieg. Er selbst pflegte mir vorauszuköpfen, und ich sah, wie er sich damit Gewalt antat, seinem eigentlich weichen Leib eine Härte gebot, die komisch und traurig wirkte, aber ganz anders gemeint war: Als Vorbild für den deutschen Jungen, der ich sein sollte. Ich gab mir Mühe, blieb für ihn aber der Aussortierte, die Memme, die auch er in seiner Kindheit gewesen war. Aber nicht hatte sein dürfen.

Ich wollte meinem Vater gefallen, wollte auch so ein »fescher Hund« sein, und probierte Knuds Gestik und Mimenspiel vor dem Spiegel. Dabei merkte ich, dass ich so nicht sein konnte. Weil unsere Harmlosigkeit, nicht nur meine, sondern die Harmlosigkeit meiner ganzen männlichen Altersklasse, zwar nicht sonderlich fesch war, aber doch irgendwie richtig. Passend. Wahr. Unserer Lage angemessen. Und wenn die Mädchen so triebhaft auf Knud reagierten, war das nicht mein, sondern ihr Problem. Wir Ostjungs durften manches nicht, Memmen sein durften wir allemal.

Ich wusste nicht, ob ich Knud dafür bewundern oder verachten sollte, dass er so roh sein konnte, dass er sich seine Rohheit gestattete, seine Unbändigkeit, die ja auch in uns anderen war.

Wir anderen verhielten uns so gebändigt, was uns erst auffiel, wenn wir Knud dabei zusahen, wie er mit den »Weibern« umsprang. Ich wusste, dass uns alles verboten war, was da auch so heraus­strotzen, herauspoltern, herausstrahlen wollte wie bei Knud. Es gab da noch ein anderes als das von den Lehrern behauptete Verbot. Eines, das in mir steckte. Als meine Eltern in meinem Alter gewesen waren, gab es eine rauschhafte Bejahung eben dieser Unbändig­keit, und ich ahnte schon als Schüler, dass ich in einem Dunstkreis dieser heraustrotzenden Selbstbejahung lebte. Einem anästhesierenden Dunst.

Heldentum, Opfermut, strahlende Begeisterung – im Nachhall jener zwölf Jahre hatte das seinen Charme verloren. Derlei war auf eigentümliche Art an unserer Schule unerwünscht. Nicht erwünscht in der glasklar schneidenden Reinform, erwünscht in einer geläuterten Variante, wie sie das brave Relief in der Aula zeigte. Das waren keine schwungvoll sieghaften Gesten der sowjetischen Ikonografie. Da wurde nicht gesprungen, sondern geschrittelt. Die Lehrer predigten zwar pflichtgemäß, was sie sollten: den weltrevolutionären Prozess des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus. Aber die allerwenigsten von ihnen standen wirklich dahinter. So heißen sollte unser »Fahnenappell« noch, aber wir spürten sehr genau, dass unsere Begeisterung nicht mehr als rituell sein musste. Nicht lodernd, nicht überschäumend. Nur als ob.

Der Grenzübergang »Checkpoint Charlie« lag in der Berliner Friedrichstraße. »Charlie« steht im internationalen Buchstabier-Alphabet für das »C« – es war einer von drei US-Kon­trollpunkten.

An unserer Schule und den Schulen meiner Freunde sollten wir gar keine »glühenden Sozialisten« sein, nur ein bisschen so tun. Es gab Ausnahmen: eine knallrote Rezitatorin, ein paar knallrote Lehrer, die sich zumindest an meiner Schule damit lächerlich machten. Die 150-Prozentigen, die Rechtgläubigen schienen mir irgendwie von gestern: Sie bliesen in eine erloschene Flamme und wunderten sich, dass ihnen nur kalter Staub entgegenkam.

Für uns heranwachsende Männer prägend war das große Als-ob. Mitreißend war das alles nicht mehr. Konnte es nicht mehr sein, denn wir sollten und wollten keine brüllenden Herdentiere sein, wie sie es gewesen waren. Sie, unsere unmittelbaren Vorfahren, von denen wir über all dies nichts erfuhren. Es sei denn indirekt, wenn sie lächelten über den kalten Enthusiasmus unserer Nachzeit.

Mich hat der Vater nie ans Klavier geprügelt, obschon seine Mutter ihn mit der Pferdepeitsche züchtigte, wenn er sein Pensum nicht geübt hatte. Er ist über seinen in der HJ erworbenen Schatten – nicht gesprungen. Über dessen Verlust aber doch hinweggekommen, hat zögernd einverständig darauf reagiert, in einer zahmen Zeit zu leben, ist der Partei beigetreten, um bei Oistrach in Moskau zu studieren, hat die Konzerte in den Kulturhäusern der Arbeiter- und Bauernmacht absolviert, den »Konzertwinter auf dem Lande«, die »Stunde der Musik«. Und hat sogar das, wie er es nannte, »windelweiche« Konzert eines »schwulen Neutöners« einstudiert.

Meine Eltern hielten an der Geltung ihrer heiligen Kunst fest wie Schiffbrüchige. Wenn etwas überstanden hat, bedeutet das ja auch, dass es danach über steht. Meine Eltern hielten sich auf einem schmalen Grat, der aus den Trümmern ragte, gaben Lebensmittelmarken für Konzertkarten hin, hörten im Radio klassische Musik, als gälte das noch so, wie es ihren Eltern gegolten hatte. Was noch immer gültige Kunst sein sollte, ragte seltsam heraus, war überwichtig und brüchig zugleich. Mich wunderte, wie panisch meine Eltern ihren geliebten Künsten anhingen. Es waren ja noch dieselben Texte und Noten und Bilder. Aber nicht mehr dieselben Menschen. Die hatten ja erlebt, was geschehen kann unter dem vermeintlichen Schutz ihrer Kultur. Die hatte niemanden schützen können, auch die Täter nicht vor sich selbst.

Die erste sensationelle Erhellung meiner Lage kam aus einer banalen Erkenntnis: Das waren ja dieselben Gleise der Deutschen Reichsbahn, auf denen ich täglich zu Arbeit fuhr! Dieselben Gleise, auf denen diese Transporte gerollt waren. Was konnte so ganz anders sein oder werden, wenn das allermeiste doch noch dasselbe war? Dieselben Häuser, Straßen. Dieselben Menschen. Und keine »Nacht des Faschismus«, sondern Frühling, Sommer, Herbst und Winter, in denen all das geschehen war. Es war in dieser herrlichen Landschaft geschehen, bei diesem herrlichen Wetter. Und ich war völlig ahnungslos auf denselben Gleisen ins Ferienlager gefahren.

Ich habe versucht, die Wand zu deuten. Hab mich mit dem Halbbruder am ehemaligen Grenzübergang verabredet und zu ihm rübergerufen. Ich wunderte mich über die Wirkungen der Wand, darüber, was mit unseren Sätzen geschieht, wenn sie rübergerufen werden. Sätzen, die vordem Nähe gestiftet hatten. Ich wollte die Wand immer im Blick behalten, ohne mich ihr todesmutig zu nähern. Wollte sie stets dem Alltag hinzurechnen, nie ganz vergessen, dass ich bei allem, was ich tat und nicht tat, stets ein Hintermäuerling und Insasse blieb. Verhaftet in der jüngsten Geschichte: Das war die mir mögliche Art von Lebensgenuss durch Zugehörigkeit.

Sie im Blick zu behalten musste das sogenannte normale Leben stören. Aber es wäre nicht wahr gewesen ungestört. Unser Leben wäre nicht zu verstehen gewesen, ohne die Wand mitzudenken, das Zeichen, das uns gesetzt war. Die landläufigen Behauptungen unserer angeblichen Republik mit ihren sogenannten demokratischen Institutionen machten sich ganz zu Recht lächerlich im Schatten, den die Wand darauf warf. Doch es gab auch Verkennungen, wenn man ALLES von ihr verschattet sehen wollte. In ihrem Windschatten, in dieser historischen Windstille gedieh manches, mit dem niemand gerechnet hatte, am wenigsten die ALLES planenden Staatslenker. Wie unwichtig uns das Geld war. Der Erfolg, das Siegen, das soziale Fortkommen. Und was stattdessen wichtig werden konnte: die kollektiven Initiativen im privaten Raum, der wahrscheinlich anders privat war als der im Westen. Ein anderer sozialer Kosmos.

Die Gedenkstätte Berliner Mauer. Diane Meyer hat auf vielen Fotos die Mauer im Original-Maßstab eingestickt.



Wir hatten ein anderes Verhältnis zum Eigentum. Wir hatten mehr Zeit. Die Geschlechter hatten ein anderes Verhältnis zueinander. Was da entstand aus der Not, hatte in manchen Zügen tatsächlich etwas von Neubeginn. Nicht die offizielle Behauptung des Neubeginns schuf ihn, sondern ein großes Ablassen von der modernen Überanstrengung. Unsere technische Zurückgebliebenheit war nicht beabsichtigt, aber doch eine andere Antwort als der westdeutsche Technikfetischismus. Den für die Industrie optimierten Menschen wollten die Genossen auch, waren nur längst nicht so erfolgreich damit.

Wir durften andere Männer sein: Vom Typ des Paul in Heiner Carows Film von Paul und Paula, des jungen Edgar W. in Plenzdorfs »neuen Leiden …« – ganz und gar harmlos, auf ihre Frauen fixiert, nicht auf den Erfolg, Männer, die sich nicht gedemütigt fühlen, wenn sie hinterm Steuerrad eines »Pkw Trabant« Platz nehmen. Und hatte so ein Trabant nicht eine ganz andere Wahrhaftigkeit als ein Volkswagen? Der Trabi erzählte im Land der Tüftler und Techniker von männlicher Selbstbeschränkung. Genau das hatten deutsche Männer verdient nach diesen zwölf von den eigenen Endorphinen besoffenen Jahren: Abstinenz von jeglicher Selbstherrlichkeit. Die deutsche Verdürftigung aufs Technische, die eben erst so furchtbare Blüten getrieben hatte – im Westen galt das noch, da waren sie technisch wieder weltweit überlegen. Bei uns gewiss nicht. Auch »unser Sandmännchen« kam mit dem Trabi, die deutsche Schauerromantik war passé, unsere jugendlichen Leitbilder entstammten nicht dem »Sandmann« von E. T. A. Hoffmann, da war nichts Schwarzmagisches, Unheimliches, Tiefgründiges, nichts, wovon man hätte schlecht träumen können, nein, unsere Kinderwelt war flach gezogene Durchschaubarkeit, und ein harmloser Zipfelmann streute uns jeden Abend Sand in die Augen.

Erkennbar sind die Ostmänner weniger an ihren Taten als an dem, was sie nicht getan haben

Im Osten war man frei von den Verdauungssäften des Kapitals. Frei von Existenzkämpfen und -ängsten, frei von der Angst, die Wohnung und die Arbeit zu verlieren. Frei von den wirklichen Winden des Daseins. Nicht auf Teufel komm raus produzieren, verkaufen, verbrauchen, entsorgen zu müssen: Das war eine Freiheit des Ostens. Uralte männliche Antriebe, Unternehmertum und Kampfgeist, lagen so ziemlich brach. Ein unbestelltes Feld, mit Unkraut zugewuchert, das prächtig blühen, sich ungestört vermehren konnte, selbstgenügsam, ineffizient. Ostmänner waren gelernte Bastler und Improvisateure, somnambul reisten sie im Land herum auf der Spur eines Baustoffes oder Ersatzteils. Eine Freiheit des Ostens war die Freiheit des Dilettantentums, leidlich mauern, tapezieren, autoschlossern zu können – das waren die Tugenden des Ostmannes. Ohne Genehmigung, ohne Kapital, ohne Werkstätten, Material und Werkzeuge, aber mit dem Rückenwind einer unersättlichen Nachfrage versuchten wir, in der üppigen Freizeit für das zu sorgen, was dringend gebraucht wurde, aber beim Staat nicht zu haben war. Erkennbar sind die Ostmänner aber weniger an ihren Taten und Untaten als an dem, was sie nicht getan haben. Was ihnen verboten war oder nicht abverlangt wurde und was sie bis heute an Ungetanem mit sich herumtragen.

»Wir haben die Morgenröte entrollt, um in der Dämmerung zu wohnen«, schreibt Volker Braun in seinem Stück Übergangsgesellschaft. Wer nicht nur von Stasi und Stacheldraht erzählen will, könnte von einem Halbschlaf durch Bevormundung erzählen, vom Dämmerlicht in unserem Wartesaal zweiter Klasse.

Dass man in einem Fußballstadion auch Weihnachtslieder singen kann, ist eine Ost-Erfindung. Wir lebten zur selben Zeit wie ihr Westmänner – in einer anderen Zeit, einer Halbschlafzeit, beinahe ungestört von gelegentlichen Kampagnen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität. Unsere Ost-Zeit war nach dem damaligen Wechselkurs nur ein Achtel der West-Zeit wert. Sie durfte ungenutzt vergehen, ähnlich der Kinderzeit, die sich noch nicht in Stunden und Minuten misst, sondern nach dem, was Stimmung und Zufall einem an Erlebnissen eintragen.

Manche mussten da unbedingt raus und verstanden die Wand als eine zu hoch gelegte Hürde. So war sie nicht gemeint: als sportliche Herausforderung. Es war die Wand eines Warteraumes, um darin zu verharren und nachzudenken. Aus einem katastrophalen Schuldigwerden und Verlorenhaben konnte man so doch Gewinn ziehen. Man hätte uns ja auch ganz auslöschen können nach dem »Zusammenbruch«. Wir sollten aber weiterleben. Nur um Autos zu bauen und uns zu mästen? Sollten wir an unserem Überfluss er-sticken? War das die Strafe? Unser hastiger, besinnungsloser Wohlstand?

Unter Lebensgefahr konnten wir uns der Wand experimentell nähern. Aber auch durch diverse Überkletterungs- und Untertunnelungs-Experimente verstanden wir wenig mehr von ihr, als dass sie eine räumliche Unterbrechung war. Auch, wenn wir schon die Klappleiter an sie gelehnt hatten, ihr so nahe waren, wie man ihr nur kommen konnte, sie flüchtig berührten beim Erklimmen, uns an die Wölbung zu klammern suchten, die sie krönte, wenn wir sie überwanden oder an ihr abrutschten: Auch dann war ihre Schrift nicht zu entziffern, die von einer nicht nur räumlichen, sondern auch zeitlichen Unterbrechung Kunde gab. Von einem Geschichtsbruch. Von der Unterbrechung unserer selbst als deutsche Männer.

Die Wand war ein jederzeit verfügbares Zeichen für die historische Wahrheit, die es da trotz aller Lügen im öffentlichen Raum auch noch gab. Dieses monströse Denkmal hinter unseren Gärten war ja auf den ersten Blick etwas, was die fremden Siegermächte ins Land gepflanzt hatten. Konnte aber bei näherem Hinsehen etwas sein, was deutsche Männer verursacht hatten, indem sie sich hatten zum Krieg verführen lassen, zur Gewalttätigkeit, zur Stumpfheit, zum Mitlaufen. Indem sie gründlich versagt hatten als Männer. An sie war die Botschaft gerichtet, die es auf der Wand zu lesen gab. An uns.

Mit der Wand hatten wir unser selbst verschuldetes Unglück im Land, mit ihr blieb es uns über die Wohlstandsjahre erhalten. Irgendwie, irgendwo musste das ja bei uns ankommen: das Unglück, die Schuld, die Verzweiflung. In Form einer Verzweiung, Verzweigung ist die Geschichte über den Fall der Wand hinaus deutbar.

Neulich war ich beim Klassentreffen. Wir reden lieber über Berufliches, Familiäres als über Politik. Und ich sehe da keine klassischen Ost-Typen, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, keine Thierses, Gaucks, Gysis, da ist kein Olaf Schubert, kein Winfried Glatzeder. Ostmänner im Fernsehen? Sind das nicht immer auch die frauenverlassenen »braunen Glatzen«? Ich lebe in der brandenburgischen Provinz und kenne die Männer nicht, die im Fernsehen als typische Ostmänner gelten. Vielleicht gibt es da gewisse Vorlieben. Beim Fernsehen und bei mir. Von den Klischees abgesehen sind Ostmänner meiner Generation oft noch als solche erkennbar. Eher »naturbelassen«. Nicht von Kindsbeinen so effizient eingegliedert, wie ich es bei vielen Westmännern erlebe als ihre nicht zweite, sondern angewachsene Haut. Wir haben eine zweite Haut, die wir ablegen können, um darunter ungezwungene, zahme Lümmel zu sein. Auf unserer Seite verlief die Eingliederung doch grobschlächtiger und war leichter vorzutäuschen. Mit einem Lippenbekenntnis kam man davon und gehörte schon dazu. Das war im Westen so leicht nicht zu haben, das Dazugehören. Bis heute bin ich froh, zu den Karriereofferten unter Bedingung des Parteibeitritts damals Nein gesagt zu haben. Und beiße bis heute gern in die Hand, die mich füttern will. Eine vielleicht typische Mitgift. Dennoch konnte ich im Westen immer von meinem Schreibberuf leben. Das hätte ich im Osten nicht gekonnt.

Meine Söhne sind recht gelassen, was das soziale Fortkommen betrifft. Dabei stilbewusst, auf einen Lebensstil bedacht, der das Gewissen nicht allzu sehr belastet. Welterfahrene junge Männer, die ich weder als ost- noch als west- noch als deutsch einsortieren könnte. In ihrer Generation, in ihrem Umfeld weit entfernt vom Mitmarschierenwollen, das noch in meinem Vater lebte. Kosmisch weit entfernt, will es mir scheinen, aber … Kein Aber.