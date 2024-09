Mein rüsseliger Freund

Gelegentlich lese ich in meiner alten Ausgabe von Brehms Tierleben, weil ich mich an der so unverblümten wie nüchternen Sprache des Alten freue. Sein Kapitel über die Rüsseltiere beginnt mit dem Satz, es handele sich um »die letzten überlebenden Stammhalter einer ehemals ziemlich artenreichen Säugetiergruppe, deren Mitglieder größtenteils schon seit langem im Buche des Lebens gestrichen sind«.

Gemeint sind Mammute und Mastodonten. Und dieses im Buche des Lebens gestrichen erinnert daran, dass eines Tages jemand, den ich nicht kenne, aber vielleicht kennenlernen werde, auch mich mit kurzer Gebärde aus dem Lebensbuch streichen wird, ein Werk übrigens, das man vor mir las und nach mir weiterlesen wird.