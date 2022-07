Zwei Striche durch die Rechnung

Aus verschiedenen Gründen hatte ich seit mehr als einem Jahr keinen Urlaub gemacht, ja, ich musste, um ein Buch fertig zu schreiben, monatelang auch an den Wochenenden arbeiten.

­Ich war müde. Ich sehnte mich nach Freizeit. Ich wollte nichts, als in dem italienischen Dorf, in dem wir seit Jahrzehnten alle Ferien verbringen, morgens in die Bar gehen und mich mit Mimmo, dem besten Kellner der Welt, unterhalten. Dann vielleicht ans Meer gehen, vielleicht Freunde besuchen, vielleicht fürs Mittagessen