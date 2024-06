Wird der FC Bayern Europameister?

Ich würde heute Abend gerne Fußball sehen.

Wer spielt denn?

Die Europameisterschaft beginnt, das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland.

Aber das war doch gerade erst.

Was war gerade erst?

Na, Europameisterschaft. Als Madrid gewonnen hat. Haben wir doch gesehen. Mit dem Kroos.

Das war die Champions League, das Finale. Also der Europapokal.

Und was ist der Unterschied?

In der Champions League spielen Vereine, bei der EM die Nationalmannschaften.



Also, da ist der Kroos dann nicht dabei.

Wieso denn das nicht?

Na, der spielt doch in Madrid.

Ja, aber in der Nationalmannschaft ist er auch. Außerdem hat er in Madrid aufgehört. In der Nationalelf hat er auch schon mal aufgehört, aber jetzt fängt er da wieder an.

Und in Madrid?