Zu den Opfern der Hamas am 7. Oktober gehörte die 74 Jahre alte Vivian Silver, eine bekannte Friedensaktivistin, die sich für Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern einsetzte und in ihrer Freizeit Patienten aus Gaza in Krankenhäuser nach Tel Aviv oder Jerusalem fuhr. Ich las, von der Rechten in Israel würden Menschen wie sie Smolani boged genannt: linke Verräter.

Der Hamas war das egal, sie wollte Jüdinnen und Juden ermorden. Sie griff nicht rechtsradikale Siedler an, die leben nicht