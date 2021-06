Schlau wie Bohnenstroh

Es ärgert mich, dass eines der führenden Forschungsinstitute der Welt für die Neurobiologie der Pflanzen, das Minimal Intelligence Lab in Murcia/Spanien, so heißt: Kleinstintelligenz-Labor. Man würde vermuten, dass man sich an einem Ort diesen Namens der Erforschung menschlicher Blödheit widmet, verschwörungskultischem Denken meinetwegen. Aber nein, es geht um Pflanzen, zum Beispiel um die Frage, ob diese planend handeln können. (Womit ja schon mancher von uns seine Probleme hat.)

Menschen, die in Pflanzen eine Art Intelligenz oder gar so