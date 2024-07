Dieser Text ist der vierte Teil der Serie »Das erste Mal«, in der Autorinnen und Autoren von den besonderen ersten Malen in ihrem Leben erzählen. Alle weiteren erschienen Teile finden Sie hier:

Als wir in der 4. Klasse gefragt wurden, was wir später mal werden wollen, hatte ich eine ungewöhnliche Antwort parat: »Protestsänger«. Dazu malte ich ein Bild, das mich mit langen Haaren und Bart – damals in den Siebzigerjahren schon Protest genug – auf einer Bühne zeigte. Meine Eltern