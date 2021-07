»Wer regelmäßig Pizza isst, hat ein geringeres Krebsrisiko«

In Italien ist er bekannt als Datenwissenschaftler zu Gesundheitsthemen, in Mailand leitet er ein Labor für Epidemologie am Forschungsinstitut Mario Negri. Silvano Gallus untersucht anhand von Zahlen und Statistiken, was für Auswirkungen der Lebensstil, etwa Ernährung, Tabak oder Alkohol auf die Gesundheit der Bevölkerung haben – eine wichtige Frage auch während der Pandemie. In der Öffentlichkeit bekannt wurde der promovierte Informatiker aber 2019, als er den »Alternativen Nobelpreis« gewann. Der Preis zeichnet wissenschaftliche Arbeiten aus, die großartig sind, aber so