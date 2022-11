Die besten Adressen für Lieblingslebensmittel

Bergkäse der Käserei Biedermann

Unsere Familie besteht seit vielen Jahren aus Kindern, Erwachsenen und einem Käse. Der Bergkäse, hergestellt von der Käserei Biedermann aus Grän in Tirol, ist bei uns immer im Kühlschrank. Als Österreich noch nicht in der EU war, schmuggelten wir ganze Laibe des Rohmilchkäses nach Deutschland. Als ich studierte, versorgte mich mein Vater mit Packerl – egal wo ich gerade war (»Dringend von der Post abholen!«). Seit einigen Jahren gibt es aber einen Onlineshop. Dass Familie Biedermann den besten Bergkäse macht, merke ich immer dann, wenn ich die Konkurrenz esse. Er hat einen sauberen, aber würzigen Geschmack. In der Altersklasse sechs Monate aufs Brot oder gleich in den Mund. Ab zwölf Monaten Reifung und mehr spürt man feine Kristalle auf der Zunge. Aber er schmeckt nie »räs« (sauer, beißend) wie seine Konkurrenten oder mancher Aggensteiner. Der Alte ist für Käseplatten ebenso prima wie für Kässpätzle, Kaspressknödel oder Quiche. Als Kind schämte ich mich, wenn mein Vater seinen Freunden statt richtiger Gastgeschenke in Zeitung und Wollbänder verpackte Brocken mitbrachte. Jetzt verschenke ich den Käse selbst gerne. Leider wird die Käserei aus dem Tannheimertal Ende des Jahres nach drei Generationen aus wirtschaftlichen Gründen schließen. Bis dahin geht der Verkauf online aber noch weiter, beeilen Sie sich also.

Jonas Natterer, SZ-Magazin