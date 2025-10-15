»Ein Taco sollte in drei Bissen gegessen werden«

SZ-Magazin: Herr Cortes, Sie sind als kleines Kind von Mexiko nach München gezogen. Kochten Ihre Eltern zu Hause weiter mexikanisch?

Luis Fernando Gonzalez Cortes: Als wir 1998 nach München kamen, gab es die Produkte noch nicht, die man heute im Supermarkt kaufen kann. Also haben wir improvisiert. Avocados zum Beispiel gab es auf dem Viktualienmarkt – für 20 Mark pro Stück. Die waren steinhart, und auch auf dem Markt wusste niemand, was man damit anstellen soll. Ich erinnere mich, dass wir oft zum Hendlstand gegangen sind, die hatten auch Schweinshaxen, was ähnlich schmeckt wie Carnitas, geschmortes Schweinefleisch, wie wir es aus Mexiko kannten. Den Schweinshaxen haben wir dann mit Guacamole und Tortillas gegessen.