»Räuchern klappt mit jedem Grill«

SZ-Magazin: Warum räuchern wir unsere Lebensmittel?

Armin Stangl: Schon die Neandertaler haben geräuchert. Sie haben vermutlich irgendwann gemerkt: Wenn man Fleisch in der Höhle aufhängt und dann ein Feuer macht, hält es länger. Es war und ist also sehr hilfreich, um sich selbst für einen längeren Zeitraum mit Nahrung zu versorgen. Meine Mutter kommt aus Niederbayern, bei ihr zu Hause wurde das Fleisch in einem Räucherofen direkt über dem Kamin geräuchert. Und heute machen wir es natürlich auch wegen des sehr charakteristischen Geschmacks.