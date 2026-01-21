Ich chilli mal

Ich sage es, wie es ist: Ich bin ein Feigling. Und deshalb hervorragend geeignet, diesen Text zu schreiben. Denn ich esse kein scharfes Essen. 45 Jahre lang hat mich das nicht weiter gestört. Es stand einfach als Tatsache in meinem Leben herum. Aber nun soll es sich ändern. Weil ich mir die Frage stelle: Kann man scharf essen lernen? Und lohnt es sich vielleicht sogar? Weil das Leben aufregender wird? Gesund soll es obendrein sein. Und wenn ich meine Lebenserwartung