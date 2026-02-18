Essen teilen – für hungrige Frauen wie mich eine Zumutung

Wenn Sie kein Rezept oder spannende Geschichte mehr verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Newsletter:

Ich bin eine hungrige Frau. Drei Mahlzeiten brauche ich am Tag. Ich koche viel, probiere neue Rezepte aus – und esse auch gern auswärts. Bei zu kleinen Portionen bekomme ich schlechte Laune. Nun aber bieten immer mehr Restaurants viele Tellerchen für die Mitte des Tisches an statt die klassische Hauptspeise, die jeder individuell bestellt. Ein Trend, der mir also auf den ersten Blick überhaupt nicht entspricht.