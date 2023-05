Ein Rezept wie ein guter Freund

Hummus

Von Susan Djahangard, SZ-Magazin: Meine Hummus-Evolution verlief in vier Stufen: Erst aß ich das Kichererbsenmus nur außer Haus. Dann kaufte ich fertigen Hummus – mit sehr wenigen Ausnahmen nicht empfehlenswert. Also begann ich, ihn selbst zuzubereiten, mit Dosenkichererbsen. Als ich vor einigen Jahren meine Tante in Haifa besuchte, gab sie mir zu verstehen, dass ich damit ein mittelschweres Verbrechen beging. Weder Geschmack noch Konsistenz der Dosenkichererbsen seien angemessen. Seither halte ich mich an ihr Rezept, mit dem der Hummus zuverlässig lecker wird – und man selbst entschleunigt, weil Kichererbsen einweichen und kochen eine durchaus langwierige Angelegenheit ist. Aber eine, die sich lohnt!