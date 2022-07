Es gibt wenige Begriffe in der Gastronomie, die dermaßen mit Verheißung aufgeladen sind wie Streetfood. Zwei Silben, die für viele klingen, als ließen sich darin alle Köstlichkeiten dieser Welt zu einer Art kulinarischem Wunder zusammenfassen. Ein Gericht, das als »Streetfood« gelabelt ist, soll immer auch an die aufregenden Garküchen in Städten wie Mumbai oder Bangkok, Lima oder Mexico City erinnern. An diese knusprige und fantastisch gewürzte Teigtasche, die wir damals gegessen haben, an dieser romantischen Straßenecke in...? Egal. In jedem