Von der Herausforderung, vegan zu backen

»Ach, ganz vergessen, das darfst du ja gar nicht essen …« Dieser Satz erfreut sich in meinem erweiterten Familienkreis großer Beliebtheit. Seit neun Jahren esse ich kein Fleisch mehr, seit drei Jahren lebe ich vegan. Meine mitgebrachten veganen Gerichte werden bei Familienfeiern hingenommen, teilweise sogar probiert. Regelmäßig folgt der Kommentar: »Mhm, ganz gut. Dafür, dass es vegan ist.« Das ärgerte mich. Und stachelte meinen Ehrgeiz an: Ich wollte vegan backen – so gut, dass niemand das Fehlen tierischer Produkte auch