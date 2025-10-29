»Da hat man zwei Gemüse in einem«

SZ-Magazin: Frau Kern, analog zu »Nose to Tail« in der Fleischküche geht es in der »Leaf to Root«-Bewegung darum, Obst und vor allem Gemüse vom Blatt bis zur Wurzel zu verarbeiten. Das ist nachhaltig – aber lohnt es sich auch geschmacklich?

Esther Kern: Auf jeden Fall. Radieschenblätter zum Beispiel schmecken leicht scharf, ein bisschen wie Rucola. Karottenkraut ist leicht bitter, wenn man es mit Karotten isst, balanciert das deren Süße aus. Die »Second Cuts«, wie ich die Teile nenne, die für gewöhnlich nicht gegessen werden, enthalten oft mehr Bitterstoffe als die »Filetstücke« von Gemüsen und Früchten, und man schmeckt die botanische Verwandtschaft heraus. Bei Fenchel zum Beispiel den Anis, den man in der Knolle zwar merkt, aber im Kraut noch intensiver. Aus Fenchelkraut kann man ein Pesto mit Mandeln und Zitrone machen, das ist für mich das beste Pesto überhaupt. Dafür kauft man am besten einen ganzen Fenchel auf dem Markt, mit viel Grün.