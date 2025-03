Ich habe mir immer vorgestellt, Kinder zu haben, das habe ich neulich sogar in meinen alten Tagebüchern nachgelesen: »Wenn ich groß bin, will ich auf einem Hof leben, mit vielen Tieren, meiner Frau und drei oder vier Kindern.« Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen. Familie hat für mich immer Geborgenheit bedeutet. Einen Hafen. Jemanden zu haben, mit dem man Weihnachten feiert und in den Urlaub fährt.

Simon Lang ist 46, Sozialpädagoge und Lehrer. Er wohnt in einem Dorf mit