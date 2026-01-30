»Wir sollten Kinder nicht als Ersatz für die eigene Einsamkeit benutzen«

SZ-Magazin: Frau Lannen, Herr Jenni, wieso ist es so schwer, das Paar zu bleiben, das man war, sobald Kinder dazukommen?

Patricia Lannen: Der Alltag ist so voll mit den Kindern, man beschäftigt sich sehr viel mehr als vorher mit Alltagsthemen, mit Planung und Koordinierung. Wer macht Abendessen, und wer holt die Kinder ab? Und dann kann es passieren, dass man weniger Raum und Zeit füreinander findet. Die Kommunikation wird schlechter mit dem Ergebnis, dass man sich auch weniger wertschätzend austauscht, sich weniger lobt.