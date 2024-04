Wann verkünde ich meine Schwangerschaft?

Die erste Person, die ich anrufe, nachdem ich aus dem Badezimmer gerannt bin, einen Papierstreifen mit zwei roten Strichen in den Händen, ist meine Mutter. »Ich bin schwanger!«, rufe ich freudig in den Hörer.

Bis auf meinen Partner und meine Frauenärztin möchte ich in dieser frühen Phase der Schwangerschaft aber vorerst niemanden informieren. Aus meinem Bekanntenkreis kenne ich es nicht anders und im Internet finde ich in Blogs und Foren ebenfalls den Hinweis, dass die meisten Frauen ihre Schwangerschaft in