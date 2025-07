SZ Magazin: Frau Ahnert, was macht einen guten Vater aus?

Lieselotte Ahnert: Wie alle Personen, die mit Kindern gekonnt umgehen, ist der gute Vater einer, der sich am Kind orientiert und sich in dessen Situation hineinversetzen kann. Er kann die meisten Situationen aus dem Blickwinkel des Kindes verstehen und muss dabei von sich selbst Abstand nehmen. Es ist gar nicht so einfach zu begreifen, was ein kleines Kind bewegt und wie man sich entsprechend verhalten muss. Wenn es gut läuft, spricht die Psychologie von hoher Sensitivität.