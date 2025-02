Was macht einen guten Vater aus?

Neulich stolperte meine Tochter bei einem Ausflug über einen losen Pflasterstein. Sie schlug sich das Knie auf, und als sie das Blut sah, fing sie an zu weinen und lief sofort zu meinem Mann, ihrem Papa. Sie vergrub ihr Gesicht in seinem Hals, die dünnen Finger der Sechsjährigen krallten sich in den Stoff des Männerhemdes. Ich stand daneben, untätig und auch ein bisschen frustriert – es war ja nicht das erste Mal, das mir der Zugang zu dieser exklusiven Zweisamkeit