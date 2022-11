Tobi or not Tobi

Und auf einmal bist du der Grundschullehrer der Nation. Was willst du machen? Es kam halt so: Die Pandemie legte sich übers Land, die Schulen waren geschlossen, die Schüler sollten plötzlich irgendwie am Computer weitermachen, einen richtigen Plan hatte keiner. Tausende von Lehrern standen vor der Frage: Wie bringe ich denen jetzt zu Hause den Schulstoff einigermaßen lebendig näher? Und alle kamen auf dieselbe Idee: Sie übergaben an einen jungen Mann, sportlich, blonde Tolle, freundliches Grinsen. Tobias Krell, Jahrgang 1986, seit fast zehn Jahren Moderator der KiKA-Fernsehsendung Checker Tobi. Und auf einmal sahen die Hausaufgaben für Dritt- und Viertklässler in ganz Deutschland so aus: Schaut euch bis nächste Woche zu diesem Thema den Müll-Check an, gibt’s auf Youtube. Oder den Zeit-Check. Den Impf-Check. Den Wind-Check. Den Blut-Check. Den Märchen-Check. Den Flüchtlings-Check. Man könnte hier seitenweise Lehrpläne abdrucken und würde kaum auf ein Thema kommen, zu dem es nicht längst eine ziemlich ideale kindgerechte Zusammenfassung im 24-Minuten-Format gibt, moderiert von Krell.