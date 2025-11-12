»Verzweifeln ist keine Option«

S



ie ist Zoologin, Biologiehistorikerin und marxistische Feministin. Sie schreibt Bücher über Mensch und Maschine genauso wie über die Beziehung zu ihrer Hündin – Donna Haraway, 81, emeritierte Professorin für Geschichte des Bewusstseins, hat sich nie festgelegt oder festlegen lassen. In der wissenschaftlichen Welt ist das außergewöhnlich, und außergewöhnlich sind auch ihre Thesen: Schon in den Achtzigerjahren proklamierte sie, dass wir alle Cyborgs seien und unsere Leben untrennbar verknüpft mit der Technik, die uns umgibt. In ihrem jüngsten Buch Unruhig bleiben fordert sie, dass Menschen sich mit Pflanzen und Tieren verwandt machen sollten, statt Kinder zu bekommen. Eine Ikone ist Haraway vor allem in der Kunstwelt. In einem Museum für zeitgenössische Kunst mal drauf achten – oft findet sich irgendwo ein Zitat von ihr.