»Rennen bei Harndrang ist kontraproduktiv«

SZ-Magazin: Wie oft pinkeln zu müssen ist normal?

Daniela Schultz-Lampel: Wenn man mehr als achtmal am Tag aufs Klo muss und mehr als zweimal in der Nacht, hat man wahrscheinlich eine überaktive Blase. Sechs- bis siebenmal am Tag ist normal. Wobei das auch immer von der Trinkmenge abhängt: Jemand, der vier Liter trinkt, muss natürlich doppelt so oft aufs Klo wie jemand, der zwei Liter trinkt. Das sehen wir häufig bei jungen Frauen, weil die gelesen haben, viel zu trinken sei gesund. Dabei ist zu viel zu trinken genauso schädlich wie zu wenig. Als Faustregel gilt: ein Liter pro fünfzig Kilo Körpergewicht. Wenn man sich körperlich anstrengt, entsprechend mehr.