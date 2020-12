Das Ringen nach Luft

Die Maschine erwachte an der Seite des Menschen, den sie retten sollte. Es war Abend. Das Zimmer lag in hellem Licht. Schritte. Stimmen. Kommandos. Ein Akutfall: Covid-19-Pneumonie, Patient schlecht, eine Blitzeinleitung stand bevor.

Die Maschine prüfte sich. Alle Schläuche konnektiert. Flowsensor eingesetzt, Filter betriebsbereit. Druckluft? Angeschlossen. Sauerstoff? Angeschlossen. Sie kalibrier­te ihre Sensoren und stieß einen hohen Pfeifton aus. Auch ihr Alarm war bereit.

Wenig später bekam die Maschine ihren Menschen eingeschrieben. Es war ein Mann. Er wog 80 Kilogramm. Mehr

Sie fächerten sich auf, doppelt und dreifach, wie eine Sinnestäuschung. Gleiche Schürzen. Gleiche Schutzbrillen. Gleiche Atemmasken.

Das Patientendatenmanagementsystem verzeich­nete den Start: Intubation, Patient 0966XXXXXX, Samstag, 28.03.2020, die Systemzeit zeigte 21:30 Uhr. Auch die

Bald konnte die Maschine den Herzschlag ihres Menschen orten. Die Ärztin hatte dem Monitor, der aus der

Nach dem Sauerstoff schickte Silja Kriescher das Schmerzmittel los. Die Spritzenpumpe drückte es durch die Leitung, es

Nun sandte Silja Kriescher auch ein Narkosemittel aus. Das Sedativum flutete durch die Blutbahn des Mannes, schlug

Bewegung fuhr durch die Gestalten am Bett. Sie reichten Silja Kriescher einen großen Spatel, der wie ein

Die Maschine war seit 2009 im Dienst, sie hatte diese Handgriffe viele Male verfolgt. Ein Arzt, der

Kriescher blieb stabil. Ihre Crew hatte erst wenige Covid-Pneumonien an der Hand gehabt, alles an dem Virus

Auf flüchtigen Blick ein Stück Schlauch, war ein Trachealtubus ein durchdachtes Werkzeug: Anschlüsse und Durchmesser waren genormt,

Kriescher setzte an, der Schlauch glitt in den Rachen, streifte die Zunge und strich an der Seite

»Blocken«, sagte Kriescher. Ein kurzer Handgriff, und tief im Inneren des Mannes blähte sich die Blockmanschette auf.

»Beatmen, bitte«, sagte Kriescher. Sie griffen der Maschine an die Gänsegurgel, den äußersten Fortsatz ihres Schlauchsystems, und

Mitternacht war lange verstrichen, als der Nachtdienst die Akte vervollständigte.

Patient 0966XXXXXX

Akutes Lungenversagen

Alter: 43 Jahre.

Aufnahmestatus: Kein Asthma, keine Herzschwäche, kein Diabetes. Keine Leber-, keine Niereninsuffizienz. Keine Immunschwäche. Kein Magengeschwür. Keine Tumor-, keine Gefäßerkrankungen.

Er war gesund gewesen, und wie viele Gesunde hatte er keine Gedanken darauf verschwendet, was ihn im

Patientenverfügung: Nein

Liegt Patientenverfügung vor: Nein

In der Datenbank der Intensivstation war in jeder Akte die Silhouette eines

Vorsorgevollmacht: Ja

Liegt Vorsorgevollmacht vor: Ja

03:23 Uhr. Die Akte bekam eine Telefonnummer

Maschine und Mensch atmeten. Da draußen wartete

Auf der anderen Seite des Bettes stapelten

Über allen Apparaten wachte der Monitor, der

07:01 Uhr. Ein Schemen in Schutzkleidung blickte

»Guten Morgen, Herr L.«, sagte der Frühdienst. Anita.

Auf der Intensivstation arbeitete eine spanische Pflegerin,

Anita tippte auf das Bedienfeld. Die Maschine

FiO2 65 %

Pinsp 24 mbar

PEEP 10 mbar

Atmen

In

Das

Über

An

FiO2 65 %

Pinsp 24

PEEP 10

Das

10:42

Herr

Die

Sie

Für

Die

· · · − · Warnung !!!

· · · − · Warnung !!!

Kurz

18:16

Nun

Maschinelle

Ihr

· · · − · Warnung !!!

· · · − · Warnung !!!

Sie

Ihr

halt

Eine

Die

Dienstag, 07.04.2020, Nachtdienst.

02:32 Uhr. Beatmung eskaliert

Sie kämpften, Seite an Seite.

Nacht, Tag, Nacht, Tag.

Ein

Donnerstag, 09.04.2020

06:40 Uhr. Beatmung nicht zu deeskalieren

Heim

Donnerstag, 09.04.2020

08:52 Uhr. Therapie: Bauchlage

Sie

· · · − · Warnung !!!

auf die Seite, und hoch,

· · · − · Warnung !!!

auf den Bauch.

Donnerstag, 09.04.2020

10:00 Uhr. Bauchlagerung

Die

Maschine

Freitag, 10.04.2020

02:00 Uhr. In Rückenlage verbracht

Sein

Dann

Samstag, 11.04.2020

00:00 Uhr. Bauchlage

Auch

Samstag, 11.04.2020

16:30 Uhr. In Rückenlage verbracht

Sein

Samstag, 11.04.2020

23:00 Uhr. Bauchlage

Auch

Sonntag, 12.04.2020

05:59 Uhr. Schlechte Oxygenierung, Decarboxylierung mangelhaft --> 3 Uhr Rechtsseitenlage (…) Infektparameteranstieg!

Seit

Die

Sonntag, 12.04.2020

16:54 Uhr. Tageseintrag

FiO2 80 %

Pinsp 30

PEEP 15

Aber

Am

Am

Freitag, 17.04.2020

06:41 Uhr. Pulmo: Trotz 90°-Seitenlage erneute CO2-Retention. FiO2 erhöht auf 90 %.

Procedere: ECMO?

Ein

Freitag, 17.04.2020

11:22 Uhr. CT Thorax/Abdomen/Becken

Er

Sie

Maschine

Als

Sie

Wie

Zwei

Sie

Die

Die

Freitag, 17.04.2020

16:20 Uhr. Start ECMO Verfahren veno-venös

Der

FiO2:

In

Maschine

Am

Maschine

Spritzenpumpen

Kurzes

Sie

Samstag, 18.04.2020

12:30 Uhr. BL

Am

Sonntag, 19.04.2020

15:00 Uhr. Bauchlage

Montag, 20.04.2020

01:51 Uhr. Deutlich gebesserte Oxygenierung ECMO läuft ruhig.

Montag, 20.04.2020

06:59 Uhr. Zurück auf dem Rücken

Dienstag, 21.04.2020

11:00 Uhr. Bauchlage



Mittwoch, 22.04.2020

00:48 Uhr. Unter Bauchlage lässt sich FiO2 auf 40 % reduzieren

Mittwoch, 22.04.2020

07:11 Uhr. Rückenlage

Donnerstag, 23.04.2020

13:30 Uhr. Bauchlage

Freitag, 24.04.2020

09:00 Uhr. Rückenlage

Sein

Sie

Sonntag, 26.04.2020

16:39 Uhr. Macht Augen auf. Keine Fixation

Mittwoch, 29.04.2020

18:23 Uhr. Pat macht Augen auf, blinzelt. Keine ­Fixation

Mensch

K501x26

Für

Die Lüftungsschlitze des Serverkastens – Landkarten.

Das geometrische Muster des Abluftgitters – Türen.

Montag, 27.04.2020

17:48 Uhr. Während Sedierungspause sehr gestresst

Dienstag, 28.04.2020

15:31 Uhr. Patient stresst sich

Er

Dienstag, 05.05.2020

17:49 Uhr. Spontanes Augenöffnen, phasenweise gestresst

Er

Freitag, 08.05.2020

23:28 Uhr. Anhaltende Agitation/Angst am Abend

Er

Die

Sonntag, 10.05.2020

06:35 Uhr. Weiterhin ausgeprägte Agitationsphasen/Panikattacken

Bangen.

Einmal,

Kann

Nein,

Die Maschine machte alle Rückschläge mit. Ihr Mensch verausgabte sich, er kämpfte über seine Kräfte, die Sauerstoffsättigung fiel,

· · · − · Warnung !!!

· · · − · Warnung !!!

Dann

Kaum war er wieder wacher, begann es von vorn,

· · · − ·

· · · − · die Maschine war hilflos.

»Herr L., bitte beruhigen Sie sich.«

»Beruhigung, bitte, Beruhigung!«

»Alles gut, alles gut.«

Am

Mittwoch, 13.05.2020

18:47 Uhr. Tageseintrag. Mobilisiert an Bettkante, nach wie vor stresst sich der Patient, scheint aber zu verstehen und nickt auf Fragen

Er

Die

Dienstag, 19.05.2020

19:13 Uhr. Tageseintrag. ECMO am Mittag abgebaut

Alle

»Die Seele«, sagte der Praxisanleiter, »ist ein Einwegprodukt.«

Auch nach so langer Zeit ohne Alarm reagierte die Maschine sofort. Druckspitzen, Störreiz,

· · · − · Warnung !!!

· · · − · Warnung !!!

Ihr Mensch lachte.

Sie

Donnerstag, 28.05.2020

06:12 Uhr. Procedere: heute Verlegung Normal­station

Als

Sie

Dieser