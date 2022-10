»Ein Fuß muss täglich bis zu 1000 Tonnen tragen«

SZ Magazin: Was ist ein gesunder Fuß?

Orthopäde Arne-Björn Jäger: Ein Fuß, der keine Beschwerden macht und einfach mitläuft, den der Patient gar nicht merkt. Denn im Grunde sind wir Kopfmenschen, wir leben in unserem Bewusstsein – und die Füße sind genau am anderen Ende von uns.



Podologin Ruth Trenkler: Ein gesunder Fuß schmerzt nicht: Weder beim Gehen noch an den Nägeln, er ist frei von Verletzungen, Druckstellen und größeren Fehlbildungen. Allerdings ist ein wirklich gesunder Fuß selten, sehr verbreitet ist der Senk-/Spreizfuß, bei dem das federnde Gewölbe der Füße mit den Jahren absinkt.