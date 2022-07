Was das Gehirn braucht, um jung und gesund zu bleiben

In ihrem Buch In 100 Tagen zu einem jüngeren Gehirn schreibt Sabina Brennan: »Ein geistig gesunder Lebensstil, bei dem man auf Rauchen verzichtet und der ausreichend Bewegung, gesellschaftliches Engagement und mentale Stimulation einschließt, im Verein mit einer gesunden Ernährung, der richtigen Dosis Schlaf und Stress, kann dazu beitragen, Gehirnschwund zu verlangsamen oder gar zu verhindern.«

Einige Vorschläge Brennans dazu, wie das im Alltag konkret aussehen könnte, finden Sie hier:

Das heißt im Schnitt sieben bis acht Stunden. Weil das Gehirn sowohl REM- als auch Non-REM-Schlaf benötigt und ersteres häufiger in den frühen Morgenstunden und letztes eher am Abend stattfindet, ist es wichtig, zur richtigen Zeit zu schlafen – am besten sollte man zwischen acht Uhr abends und Mitternacht ins Bett gehen. Legen Sie sich idealerweise jeden Tag zur selben Zeit schlafen und stehen Sie zur selben Zeit auf. Ein beruhigendes Abendritual ohne blaues Licht und ab und an einem warmen Bad kann dabei helfen. Manche Menschen können mit Meditation gut abschalten, andere mit Achtsamkeitsübungen – das ist sehr individuell, probieren Sie ein bisschen herum. In Ihrem Schlafzimmer sollte es zudem so dunkel wie möglich sein, und Sie sollten sämtliche Technologie von dort verbannen. Der Schlafort ist idealerweise gemütlich, aber aufgeräumt und nicht vollgestopft, Ihre Schlafkleidung bequem, die Temperatur nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Seien Sie tagsüber körperlich aktiv, aber machen Sie zwei bis drei Stunden vor dem Zubettgehen keinen Sport mehr. Und: Verzichten Sie auf Nikotin – am besten ganz, zumindest aber vor dem Schlafen. Vermeiden Sie am späteren Abend Koffein und Alkohol und achten Sie auf chronischen Stress, da dieser Ihren Schlaf extrem beeinflussen kann. Mehr Tipps für einen guten Schlaf gibt es hier.