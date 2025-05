Ob in Fusilli- oder Spaghetti-Form – wie Haare aus der Kopfhaut wachsen, ist genetisch bestimmt. Eine US-Studie sieht in Locken einen evolutionären Vorteil: Sie schützen die Kopfhaut und damit das Gehirn besser vor Hitze. Doch wenn es um die richtige Pflege geht, sind viele Lockenköpfe überfordert. Überall Regale voller Produkte, die Locken entweder definieren oder bändigen sollen. »Obwohl die Mehrheit der Menschen leichte Wellen bis Locken hat, wird das Thema oft wie eine Nische behandelt«, sagt die Friseurmeisterin Mona Haase. Sie hat sich auf Lockenhaarschnitte spezialisiert und gibt Seminare zur richtigen Pflege. Sie sagt: Habe man erst die richtige Routine gefunden, seien Locken sogar pflegeleichter als glattes Haar. Im Interview mit dem SZ-Magazin erklärt sie, worauf es ankommt.