Wie ich lernte, vor anderen Männern zu pinkeln

Vor mir steht der Typ und redet. Er erzählt von dem Impro-Comedy-Kurs, wie es sich anfühlt, da oben auf der Bühne zu stehen. Ich möchte zuhören, aber ich kann nicht. Meine Blase drückt. Wie aufgeregt er war, sagt er, wie viele Stunden er geübt hatte, wie…

»Sorry, ich muss pinkeln«, sage ich. »Ich komme mit«, sagt er. Scheiße, denke ich.



Wir gehen zusammen durch den dunklen Theatersaal, auf dessen Bühne er eben noch stand. Ich versuche krampfhaft, nicht daran zu denken, was gleich passieren wird. Soll ich weglaufen? Was soll ich sagen? Oh, sorry, war wohl falscher Alarm?