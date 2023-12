»Das richtige Essen kann den Kater am Weihnachtsmorgen verhindern«

Herr Schäffer, Sie haben mehr als 10.000 Operationen im Bauchraum durchgeführt. Wie kommt man auf eine so hohe Zahl?

Michael Schäffer: Ich bin seit 30 Jahren Chirurg, seit fast 16 Jahren Chefarzt. Bei drei bis vier Eingriffen pro Tag komme ich inzwischen wohl auf 15.000. Und wenn ich ein Organ schon dreitausend Mal in der Hand hatte, kommt das meinen Patienten sehr zugute.



Was außer dem Magen operieren Sie?

Der Magen wird heute gar nicht mehr so oft operiert. Magengeschwüre werden längst mit Medikamenten behandelt und Magenkrebs nimmt seit den 1930er-Jahren ab. Das liegt vor allem an Kühlschränken, weil unser Essen nicht mehr so häufig verdorben und verschimmelt ist. In meinem OP machen die Bauchspeicheldrüse, der Darm und Leistenbrüche den Großteil der Eingriffe aus. Außerdem entferne ich Gallenblasen und -steine. Das ist mein täglich Brot.