»Einen septischen Schock überlebt höchstens jeder Zweite«

Herr Gründling, als Kind habe ich vermeintlich gelernt, woran man eine Sepsis erkennt: an dem roten Strich, der sich nach einer Verletzung unter der Haut bildet und von der Wunde in Richtung Brust wandert. Erreicht er das Herz, sei das tödlich, hieß es. Stimmt das eigentlich?

Ich habe viele Menschen mit Sepsis gesehen, aber ein roter Strich war nie dabei. Er zeigt eine Entzündung der Lymphbahn infolge einer Infektion an, aber nicht unbedingt eine Sepsis. Meistens entsteht die auch nicht durch eine Wunde.