»Wer Urvertrauen hat, weiß: Ich kriege das hin«

SZ-Magazin: Frau Rass, was verstehen Sie unter Urvertrauen?

Eva Rass: Ich würde es als eine Haltung von Grundoptimismus bezeichnen. Im Zentrum steht die Fähigkeit, innere Anspannung zu regulieren. Wer Urvertrauen hat, weiß: Selbst wenn ich unter Anspannung stehe, wenn Herausforderungen oder Krisen kommen – ich kriege das hin. Der Grundstein dieser inneren Sicherheit wird in der frühen Kindheit gelegt. Das ist die kritischste Phase für die Entwicklung von Urvertrauen.

Warum in der frühen Kindheit?

Der Mensch kommt biologisch betrachtet etwa zwei Jahre zu früh auf die Welt. Der präfrontale Cortex ist bei der Geburt noch nicht ausgereift, viele Funktionen, die später Selbstregulation ermöglichen, müssen erst heranreifen. In den ersten zwei bis drei Lebensjahren muss also die Umwelt den Mutterleib auf eine Art ersetzen. In der Psychologie spricht man oft statt von Urvertrauen von sicherer Bindung – sie entsteht in der frühen Interaktion mit den engsten Bezugspersonen, schon vor der Geburt. Je stressfreier die Schwangerschaft verläuft, desto besser ist das kindliche Gehirn auf Stressregulation vorbereitet, wie Studien etwa über Kinder nach Naturkatastrophen zeigen.

Was können Eltern tun, damit Kinder ein starkes Urvertrauen entwickeln?

Vieles geschieht intuitiv, indem sie dem Kind vermitteln: Du bist hier sicher und willkommen. Ein kleines Kind hat noch keine Werkzeuge, um die Erregung zu regulieren, wenn die Windel nass ist oder wenn es müde oder hungrig ist. Wichtig sind dann die beruhigenden körperlichen Signale der Eltern: Blickkontakt, in den Arm nehmen, auch Stillen, wenn es der Mutter möglich ist. Diese Erfahrungen bilden nach und nach Urvertrauen auf und bleiben körperlich verankert. Solche Menschen stehen späteren Krisen meistens resilienter gegenüber.

Haben Sie ein Beispiel?

Ein Klassiker ist das Kind an der Supermarktkasse, dessen Vater ihm einen Schokoriegel verwehrt. Das Kind ist von Emotionen überflutet. Entscheidend ist, dass es in dieser Situation nicht alleingelassen wird, sondern getröstet wird und spürt: Jemand bleibt bei mir und kann meine Anspannung lösen. Durch die ständige Wiederholung dieser Erfahrung lernt man im übertragenen Sinne: Auch wenn ich nicht jeden Schokoriegel bekomme, wird alles wieder gut. Auch wenn ich meinen Job verliere, meine Partnerin sich trennt, ich Verlust erlebe – ich bekomme das hin.

Eva Rass ist analytische Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Seit 30 Jahren beschäftigt sie sich mit Themen rund um Bindung und Entwicklungspsychologie, hat zum Thema mehrere Bücher veröffentlicht und lehrt als Honorarprofessorin an der Hochschule Mannheim. Foto: privat

Was schwächt das Urvertrauen von Kindern?

Momente, in denen Kinder mit ihrer Emotionsregulation alleingelassen werden. Ereignisse, etwa die Trennung der Eltern, Krankheit oder Sucht in der Familie, schwächen das Urvertrauen nicht automatisch. Entscheidend ist, wie Kinder in solchen Situationen von ihren Eltern emotional aufgefangen werden. Schwierig wird es, wenn die Erwachsenen selbst überfordert sind – dann fehlt Kindern oft die Hilfe bei der Emotionsregulation, die sie bräuchten.

Frühe Kinderbetreuung ist heute der Normalfall. Was bedeutet das für das Bindungsverhalten von Kindern?

Bei früher Fremdbetreuung, gerade unter zweieinhalb Jahren, hängt viel davon ab, wie sie gestaltet wird. Eine vertraute Bezugsperson, die schrittweise ins Familiensystem eingebunden wird, kann Sicherheit geben. In Kitas müssen sich Kinder oft früh am Rhythmus von Erwachsenen orientieren. Kinder, die sehr früh viel leisten müssen, entwickeln zwar Umgangsstrategien, aber teils zulasten ihrer inneren Stabilität. Solche frühen Anpassungsanforderungen können dazu führen, dass Menschen später im Leben weniger Stress kompensieren können.

Wer selbst wenig Fürsorge erfahren hat, verfügt später über weniger innere Ressourcen, um auf das eigene Kind feinfühlig zu reagieren.

Wie kann Kita gut funktionieren?

Wenn eine Erzieherin oder ein Erzieher wirklich feinfühlig ist und Zeit hat, auf ein Kind einzugehen. Ein Beispiel: Ein Vater bringt sein Kind in die Kita, das Kind schaut ihm traurig nach. Im Idealfall nimmt eine Erzieherin diesen Moment wahr und tröstet das Kind, hilft ihm, den Abschied zu verarbeiten. Fehlt diese emotionale Resonanz, entlädt sich das Kind vielleicht später anders – etwa, indem es wütend wird und so zeigt, wie es in ihm aussieht. Ideal ist eine kleine Gruppe mit kleinem Betreuungsschlüssel. Und, wenn möglich, keine durchgehende Betreuung von morgens bis abends.

Zur Zeit des Dritten Reichs waren Eltern angehalten, ihre Kinder schreien zu lassen und sie in der Nacht nicht zu sich zu nehmen. Also das Gegenteil zu Urvertrauen.

Diese Haltung hat ganze Generationen geprägt. Heute weiß man, dass die Kindheit politisch ist. Das hat der Kinderarzt Herbert Renz-Polster in seinem Buch Erziehung prägt Gesinnung beschrieben. Und zwar gibt es Zusammenhänge zwischen frühkindlicher Fürsorge und gesellschaftlichen Strukturen. Länder, in denen Gewalt und autoritäre Erziehung zum Alltag gehören, zeigen höhere Tendenzen zu Gewaltbereitschaft und rechtspopulistischen Strömungen.

Bestehen Kriegskinder-Generationen aus Menschen mit einem geschwächten Urvertrauen?

In vielen Fällen schon. Und diese Erfahrungen werden häufig unbewusst als transgenerational weitergegeben: Wer selbst wenig Fürsorge erfahren hat, verfügt später über weniger innere Ressourcen, um auf das eigene Kind feinfühlig zu reagieren. Es gibt aber auch Menschen, die diesen Kreislauf durchbrechen. Der Psychoanalytiker Lloyd deMause hat beschrieben: Wer es schafft, die Trauer aus der Kindheit aufzuarbeiten, kann Platz für Heilung einräumen und die Weitergabe von Schmerz unterbrechen.

Was raten Sie Menschen, die denken: »Meine Kindheit war doch eigentlich in Ordnung« – und trotzdem oft kein Vertrauen haben?

Eltern sind nie ganz perfekt. Häufig kommen in der Therapie alte Verletzungen hoch, die unbewusst nachwirken, selbst wenn die Kindheit als gut erinnert wird.

Und wie gehen Sie in der Therapie vor?

Ich schaue, mit welchen Symptomen jemand kommt – etwa Angst, Erschöpfung oder andere psychosomatische Beschwerden. Der Körper signalisiert damit: Kümmere dich um mich. Dann betrachte ich mit dem Patienten, wie er mit Stress umgeht und welche Ressourcen er hat. Ziel ist, diese Muster früherer Verletzungen behutsam sichtbar zu machen und neue Erfahrungen von Sicherheit zu ermöglichen. Dafür ist auch die nonverbale Ebene zwischen Therapeutin und Patient entscheidend – ich begegne mit wohlwollendem Blick und Tonfall, bin mit meiner Aufmerksamkeit vollkommen beim Gegenüber. Über diese körperliche Wahrnehmung, die wir Neurozeption nennen, entsteht Vertrauen, ähnlich wie früher zwischen Kind und Eltern.

Also kann man Urvertrauen auch als Erwachsener noch erlernen?

Die rechte Gehirnhälfte, die für Emotionen und Bindung zuständig ist, bleibt ein Leben lang entwicklungsfähig. Was aber in den ersten beiden Lebensjahren passiert, wird im sogenannten impliziten Gedächtnis gespeichert. Wenn jemand beginnt, diesen frühen Mangelzustand bewusster zu spüren, und in einem sicheren Rahmen neue Erfahrungen macht, kann man entwickeln, was man in der Fachsprache »earned secure attachment« nennt: eine nachträglich erworbene sichere Bindung. Also ja, gewissermaßen ein nachgereiftes Urvertrauen.

Wie kann man selbst daran arbeiten?

Vor allem in der Interaktion, durch menschliche Beziehungen, die Sicherheit vermitteln: etwa in einer stabilen Freundschaft, Partnerschaft oder Therapie. Entscheidend ist, dass das Gegenüber in Stressmomenten ruhig bleibt und signalisiert: Wir schaffen das.

Oft geht es weniger um Worte, sondern um Präsenz.

Wie kann man einen nahestehenden Menschen unterstützen, der anscheinend wenig Urvertrauen hat?

Durch eben diese kleinen, körperlich spürbaren Erfahrungen von Sicherheit. Wenn etwa der Partner überfordert ist, hilft es, einfach da zu sein und ihn in den Arm zu nehmen. Oft geht es weniger um Worte, sondern um Präsenz. Wenn aber jemand stark aus der Fassung gerät oder emotional überflutet ist und das Gegenüber vielleicht selbst mitgerissen wird, braucht es andere Wege der Regulation.

Welche?

Dann helfen stärker körperorientierte Strategien. Viele Zustände werden nicht von oben durchs Nachdenken, sondern nur von unten über den Körper reguliert. Das können ein kurzer Spaziergang, bewusstes Atmen, Yoga oder Muskelentspannung sein. Besonders effektiv für die Entspannung sind rhythmische Bewegungen über 20 Minuten hinweg. Diese Methoden muss man im Alltag einüben, damit sie im Stress automatisch abrufbar sind. So hat man auch dann eine Ressource, wenn der andere gerade nicht helfen kann.

Wie kommuniziert man das am besten mit nahestehenden Mitmenschen?

Am besten bespricht man in einem ruhigen Moment, welche Strategien das Gegenüber hat, um sich zu regulieren. Die individuellen Notfallpläne, die dann greifen, wenn Worte nicht reichen. Das gilt auch für Kinder: Wenn man sie in einem ruhigen Moment fragt, was ihnen in stressigen Situationen helfen könnte, kommen oft erstaunlich gute Antworten – »Ich will schreien, aber nicht allein sein« oder »Musik hören«.

Rund um Persönlichkeitsentwicklung gibt es unzählige Coaches und stark kommerzialisierte Angebote. Woher weiß ich, was seriös ist?

Bei solchen Angeboten sollte man darauf achten, ob affektive, körperliche und sensorische Aspekte berücksichtigt werden – also nicht nur kognitives Lernen, sondern etwa Stimme, Blick, Berührung.

Wir sind in vieler Hinsicht näher am Säugling, als wir es uns eingestehen.

Also kann zum Beispiel ein Waldbaden-Coach das Urvertrauen stärken?

Eine allgemeingültige Gleichung gibt es nicht. Aber wer sich selbst spürt und herausfindet, was einem guttut, kann sich besser regulieren. Dieses Potenzial hat Waldbaden durchaus. Langfristig kann das auch dem Urvertrauen zugutekommen. Danach ist das Problem wohl immer noch da, aber man ist so reguliert, dass man ruhiger über Lösungen nachdenken kann.

Gibt es Missverständnisse zum Urvertrauen, die sich hartnäckig halten?

Wir sind in vieler Hinsicht näher am Säugling, als wir es uns eingestehen. Wenn der schreit, nimmt man ihn in den Arm. Wir denken immer, wir könnten alles mit dem Kopf lösen. Nur mit Reden löst man gar nichts: Gespräche helfen für ein besseres Verständnis im Vorhinein oder Nachhinein – aber in akuten Stressmomenten reguliert der Körper.