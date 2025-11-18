SZ-Magazin: Herr Sperlich, der Begriff »VO₂max« klingt sperrig – doch dahinter verbirgt sich der vielleicht wichtigste Wert im Ausdauersport. Was sagt er aus?

Billy Sperlich: Es handelt sich dabei um die maximale Sauerstoffmenge, die der Körper aufnehmen und verwerten kann. V steht für Volumen, O 2 für Sauerstoff und max für maximal. Der Wert wird in Milliliter Sauerstoff pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht angegeben. Je höher er ausfällt, desto ausdauerstärker sind wir. Es geht also um die Frage, wie gut unsere verschiedenen Organe zusammenarbeiten.