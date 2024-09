Laut der Mundgesundheitsstudie der Bundeszahnärztekammer kennt nur jeder dritte Erwachsene in Deutschland die Empfehlungen zur richtigen Zahnpflege. Helfen Sie den anderen 66 Prozent doch bitte nochmal auf die Sprünge.

Es ist eigentlich ganz einfach: Zweimal täglich Zähne putzen, jeweils mindestens zwei Minuten. Dann: mit System putzen! Sich also möglichst merken, wo man angefangen hat und wo man schon war. Dabei ist es gar nicht so wichtig, die Zahnbürste in irgendeiner Stellung zu halten. Das kriegt sowieso kaum ein Mensch hin. Und mindestens einmal am Tag entweder Zahnseide oder Interdentalraumbürstchen verwenden.