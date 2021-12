Der dunkle Sturm im Cocktailglas

Beruflich, als Schriftstellerin, beschäftige ich mich zurzeit viel mit Zombies, Nebel, Wasser und Sex, privat habe ich vor allem damit zu tun, stehen zu bleiben. Der Winter kündigt sich an, das macht mir jedes Jahr aufs Neue zu schaffen, es höhlt mich aus. Und im Herbst hat hier das Leben zugeschlagen oder eher der Tod, da klaffen jetzt ein paar große Lücken. Insofern bin ich auch in meiner Freizeit am Zombie-Thema dran. Beruflich wie privat stellt sich damit die Frage: