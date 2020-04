Rot-brauner Rausch

Ich weiß nicht mehr, wie ich auf die Idee kam, Cola vermischt mit Rotwein zu trinken. Ich weiß nur, dass ich jung war und in Spanien und man das dort eben in großen Mengen trinkt, wenn man am Strand feiert. Und ich erinnere mich sehr gut daran, wie Cola Rot schmeckt, wenn man es auskotzt. Süßlich-bitter. Cola Rot war mein erster Rausch. Ein erstes Mal mit allem, was dazugehört, Kloschüssel, Schwindel und dem Wunsch zu sterben. Und zum Glück mit