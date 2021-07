Erwachsen, komplex, alkoholfrei

Schnaps ohne Alkohol? Klingt wie ein Buch ohne Seiten. Oder ein Klavier ohne Tasten. Oder ein Mensch ohne Herz. Auf jeden Fall wie etwas, das nicht funktionieren kann, weil sein konstituierendes Element wegfällt. Es ist dann schon noch ­etwas, aber halt etwas anderes.

Auf der anderen Seite gibt es ja auch Bier ohne Alkohol, Kaffee ohne Koffein, sogar Sex ohne Anfassen, und vermutlich kann man auch bald verreisen, ohne vom Sofa aufzustehen. Wenn es um Genuss ohne Reue geht, ist der Mensch viel erfinderischer als zum Beispiel beim Bürokratieabbau. Auf jeden Fall gibt es so was seit ein paar Jahren, Gin, Rum, Whisky ohne Promille, und ehrlich gesagt wundert man sich fast, dass nicht früher jemand darauf gekommen ist, weil es so perfekt in unsere Zeit passt, in der so viele beides wollen: lange und intensiv leben. Ich finde das, was andere Menschen als »reflektierten Umgang mit der eigenen Gesundheit« bezeichnen, oft öde, aber im folgenden Fall ist es stimmig, ja eine Bereicherung.