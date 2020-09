Der letzte Strohhalm der Sozialdemokratie

Zu meiner Grundschulzeit gehörte eine Plastik­wanne, aus der jedes Kind am Morgen auf dem Weg zum Klassenraum einen Tetra Pak nahm. Ent­weder einen blauen, das war Vollmilch. Oder einen braunen, das war Chocolate Milk, also kalte Milch mit Schokoladengeschmack. Beides war Teil der Schulmilch, jenes EU-weiten Programms, das Milch billig an Schulkinder ausgibt.

Die Kinder, die ein braunes Päckchen haben durften, wurden von allen anderen beneidet. Schokomilch war süß und cool, alle wollten mit den Schokomilch-Kindern tauschen. Was ich damals,