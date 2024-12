7. Dezember: Kaffeevollautomat 

Die besten Geschenke machen nicht nur an Weihnachten Freude, sondern das ganze Jahr über. In unserem Adventskalender verlosen wir heute einen Kaffeevollautomaten von SMEG, der jedem Alltagsmorgen mehr Leichtigkeit verleiht. Das Besondere am Modell BCC13: Es mahlt Bohnen, brüht Kaffee, schäumt Milch – und ist so schmal designt, dass es nur 18 Zentimeter Küchenplatz braucht. Egal, ob Sie lieber Espresso, Filterkaffee, Cappuccino oder Latte Macchiato trinken: Mit etwas Glück ist die tägliche Freude für Sie bald nur noch einen Kopfdruck entfernt.