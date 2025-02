Von Null auf Pizza in nur 60 Sekunden

Innerhalb von nur 60 Sekunden eine Pizza backen, so knusprig und luftig wie in Italien? Mit dem Pizzaofen »Karu 2 Pro« von Ooni, den wir mit zugehörigem Gasbrenner und Pizzaschieber diese Woche verlosen, gelingt Ihnen das vielleicht bald zu Hause. Der Multi-Brennerofen heizt binnen nur 15 Minuten bis auf 500 Grad – ob mit Holzkohle, Holz oder Gas, entscheiden Sie selbst. So gelingen auch Brathähnchen, Brot oder gebratenes Gemüse. Der Backvorgang lässt sich durch die Glastür beobachten.