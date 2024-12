8. Dezember: Lautsprecher von Teufel

Es gibt Weihnachtslieder, auf die freut man sich das ganze Jahr. Weil sie ins Ohr gehen und große Gefühle auslösen. »Littler Drummer Boy« ist so eins, oder noch besser: »Fairytale of New York« von den Pogues. Wohl dem, der die Lieder glasklar und mit perfekt abgestimmtem Sound hören kann, zum Beispiel mit den hochwertigen Teufel-Lautsprechern STEREO M 2. Beide Boxen verbinden sich untereinander kabellos und empfangen Musik-Streams via Airplay 2, Chromecast oder direkt aus den Streaming-Apps von Spotify oder Tidal. Radiofans wählen in der kostenlosen Teufel-App ihre Favoriten aus tausenden von Sendern. Und wer mehr auf Weihnachtsfilme denn auf Lieder steht, kann sich ebenfalls freuen: Die Boxen lassen sich bequem mit dem Fernseher verbinden.