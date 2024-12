16. Dezember: Rucksack und Tasche von Picard

Von Theodor Fontane ist der Satz überliefert: »Wer reisen will, der muss zunächst Liebe zu Land und Leuten mitbringen.« Das stimmt auch heute noch. Wir möchten aber hier gerne ergänzen: Es wäre auch von Vorteil, eine stilvolle Ausstattung mitzubringen. Man muss ja schließlich nicht überallhin rollkoffern. Um Sie für alle kürzeren Trips in den kommenden Jahren – und natürlich auch für die tägliche Fahrt ins Büro – auzustatten, verlosen wir einen edlen Herrenrucksack aus Büffelleder in cognac, sowie eine schwarze Reisetasche aus Rindsleder, beide von Picard.