25 Geschenke unter 25 Euro

Anbieter: Baumärkte und Onlineshops, z.B. hagebau.de

Preis: ab ca. 15 Euro

Weniger kaufen und wenn, dann irgendetwas Nachhaltiges. Mit politischem Anspruch schenken kann schnell nervig werden. Dachte ich. Bis mir eine Mitbewohnerin von einer Zuchtbox für Pilze erzählte: Die kann man fertig vorbereitet bestellen. Die Beschenkten stellen sie sich in den Keller oder an einen anderen dunklen Ort. Darin wachsen relativ einfach Pilze, die sich verspeisen lassen. Und man selbst verschenkt damit nicht nur Lebensmittel, sondern auch das Glücksgefühl, so ein Wunder der Natur erschaffen zu haben. Susan Djahangard