Das sind die besten Weißweine aus dem Discounter

In den Regalen der Discountermärkte findet sich eine große Auswahl an Weinen zu günstigen Preisen. Was kann man von diesen Produkten erwarten? Der Sommelier Tobias Klaas vom Sternerestaurant Brothers in München hat sich durch das Sortiment probiert und 42 Weißweine von Aldi und Lidl verkostet. Einige fielen direkt nach dem ersten Schluck durch, andere überraschten Klaas positiv. »Verbraucher müssen sich jedoch darüber im Klaren sein, dass sich hinter Discounter-Weinen Massenware verbirgt«, sagt Klaas. Die meisten Weine werden von Genossenschaften produziert und abgefüllt, weswegen sie oft sehr konventionell und gemacht schmecken. »Dafür sind aber fast alle fehlerlos und leichte Easy-Drinking-Weine – ideal für den Frühling auf Balkon oder Terrasse«, findet Klaas.