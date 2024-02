Schlafen wie umarmt: Gewichtsdecken im Test 

Ursprünglich waren Gewichtsdecken zur therapeutischen Anwendung gedacht. Dort sind sie für kurze Zeiten im Einsatz, um die jeweiligen Anwender zu beruhigen – denn merkliche Berührungen lösen Glückshormone aus und entspannen. Mittlerweile haben sie es in leicht abgewandelter Form in den Alltag vieler Menschen geschafft. Was den privaten Gebrauch für den Nachtschlaf angeht, ist die Studienlage zwar um einiges dünner, doch die wenigen vorhandenen Studien deuten darauf hin, dass sie angstlösend wirken und den Schlaf fördern können.

»Gewichtsdecken während des Schlafs